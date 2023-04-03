Посмотрите тизер-трейлер боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению-2» с Крисом Хемсвортом

Netflix показал первый тизер-трейлер второй части боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению». Его премьера состоится 16 июня.
«Едва пережив события первого фильма, Рейк возвращается в качестве австралийского наемника, которому поручено новое смертельно опасное задание: спасти семью безжалостного грузинского гангстера», — гласит синопсис проекта.
В первый части главный герой — наемник Тайлер Рейк — взялся за спасение сына осужденного индийского наркобарона, которого похитили преступники по другую сторону этой войны. Мальчик оказался в окружении вооруженных бойцов, и Рейк решает проникнуть в столицу Бангладеш, чтобы его вызволить.
Роль Рейка вновь исполнит Крис Хемсворт. К своим ролям также вернутся Сэмми Йонас Хини и Гольшифте Фарахани.
Над грядущим фильмом работала команда оригинального проекта: режиссер Сэм Харгрейв снова руководил съемками, а за сценарий отвечал Джо Руссо («Мстители: Финал»).