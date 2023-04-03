Посмотрите тизер-трейлер боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению-2» с Крисом Хемсвортом

В первый части главный герой — наемник Тайлер Рейк — взялся за спасение сына осужденного индийского наркобарона, которого похитили преступники по другую сторону этой войны. Мальчик оказался в окружении вооруженных бойцов, и Рейк решает проникнуть в столицу Бангладеш, чтобы его вызволить.