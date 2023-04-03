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Съемки триквела «Паддингтон в Перу» стартуют в июле

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:00

Съемки триквела «Паддингтон в Перу» начнутся 24 июля. Об этом сообщает Deadline.

Прошло уже шесть лет с момента выхода второго фильма популярной франшизы о медвежонке. Детали третьей части держатся в секрете. Известно лишь, что в фильме Паддингтон попадет в неприятные ситуации в дремучем и темном Перу.

Режиссером выступит дебютант в полнометражном кино Дугал Уилсон. Он известен в первую очередь как постановщик различных рекламных роликов.

Deadline предполагает, что к озвучиванию медведя вернется Бен Уишоу. Однако официальной информации об этом пока нет. Остальной актерский состав тоже не раскрывается. Ранее Флоренс Пью заявила, что с удовольствием бы снялась в фильме о Паддингтоне.

Первая часть «Приключений Паддингтона» стала одним из самых успешных семейных фильмов независимой киностудии StudioCanal, собрав в мировом прокате 289 миллионов долларов.

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