Съемки триквела «Паддингтон в Перу» стартуют в июле

Прошло уже шесть лет с момента выхода второго фильма популярной франшизы о медвежонке. Детали третьей части держатся в секрете. Известно лишь, что в фильме Паддингтон попадет в неприятные ситуации в дремучем и темном Перу.
Режиссером выступит дебютант в полнометражном кино Дугал Уилсон. Он известен в первую очередь как постановщик различных рекламных роликов.
Deadline предполагает, что к озвучиванию медведя вернется Бен Уишоу. Однако официальной информации об этом пока нет. Остальной актерский состав тоже не раскрывается. Ранее Флоренс Пью заявила, что с удовольствием бы снялась в фильме о Паддингтоне.
Первая часть «Приключений Паддингтона» стала одним из самых успешных семейных фильмов независимой киностудии StudioCanal, собрав в мировом прокате 289 миллионов долларов.