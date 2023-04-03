Съемки триквела «Паддингтон в Перу» стартуют в июле

Deadline предполагает, что к озвучиванию медведя вернется Бен Уишоу. Однако официальной информации об этом пока нет. Остальной актерский состав тоже не раскрывается. Ранее Флоренс Пью заявила, что с удовольствием бы снялась в фильме о Паддингтоне.