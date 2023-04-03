Михаил Галустян получил гражданство Армении, сообщает News.am. Против шоумена в начале года ввели санкции Украина и Канада.
«Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении. Я шел самым честным и правильным путем, подал честно документы и вот наконец-то получил», — заявил Галустян.
Актера встретили на презентации проекта жилого комплекса Parajanov Club House. Шоумен намерен стать одним из первых его резидентов.
«Армянин в Сочи отличается от армянина в Ереване. Ереванский армянский очень правильный и литературный, а сочинский армянский немного другой. Если разберетесь, то можно ждать проектов», — заявил Галустян на вопрос о том, будет ли он участвовать в каких‑нибудь в Армении.