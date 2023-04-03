Жители Парижа проголосовали за запрет сервисов по аренде электросамокатов

Тех, кто ездит на электросамокатах, ограничивает максимальная скорость в 10 километров в час, от них требуют использовать специальные парковочные места или платить штрафы. Однако в прошлом году из‑за аварий с участием электросамокатов погибли 3 человека, еще 459 получили ранения. Недовольные жалуются, что электросамокатчики не уважают правила дорожного движения, регулярно нарушают запрет на езду по тротуарам и паркуются где попало.

