Жители Парижа проголосовали за запрет сервисов по аренде электросамокатов. Вариант «против» собрал 89% голосов, сообщает TechCrunch.
До 1 сентября сервисы Lime, Dott и Tier должны убрать свои электросамокаты с парижских улиц — всего около 15 000 единиц. В совместном заявлении сервисы отметили низкую явку — на голосование пришли всего 103 084 человека, около 7,5% зарегистрированных парижских избирателей. По их мнению, небольшое количество участков для голосования и длинные очереди из‑за этого, а также отсутствие электронного голосования отпугнули молодых людей, поэтому результат «сильно смещен в сторону старших возрастных групп».
Референдум не имеет обязательной силы, поэтому мэр Парижа Анн Идальго все еще может отменить результаты и оставить электросамокаты в городе. Однако она выступает за запрет работы сервисов.
Электросамокаты в Париже популярны: самокатный парк Lime ежедневно используется в городе на 90%, в 2021 году парижане совершали 27 000 поездок на самокатах в день. При этом 10-минутная поездка стоит около 5 евро, и Идальго акцентирует внимание на том, что бизнес-модель прокатчиков неустойчива из‑за дороговизны.
Тех, кто ездит на электросамокатах, ограничивает максимальная скорость в 10 километров в час, от них требуют использовать специальные парковочные места или платить штрафы. Однако в прошлом году из‑за аварий с участием электросамокатов погибли 3 человека, еще 459 получили ранения. Недовольные жалуются, что электросамокатчики не уважают правила дорожного движения, регулярно нарушают запрет на езду по тротуарам и паркуются где попало.