В России вырос спрос на сидр

В январе–феврале в магазинах выросли продажи сидра на 60% в натуральном выражении по сравнению с прошлым годом и на 65,5% в деньгах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные NielsenIQ.
По данным издания, объемы продаж растут за счет локальных брендов (71% год к году). Если в прошлом году драйвером роста был импортный сидр, то сейчас продажи иностранных брендов снизились на 36%.
«Коммерсант» пишет, что в 2022 году российское подразделение Heineken (бренды «Мистер Лис», Strongbow) произвело 3,35 млн дал сидра (на 25,8% больше, чем в прошлом году). AB InBev Efes (Bon Season) и «Каскад» («Яблочный сад») выпустили по миллиону дал.
Основатель пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин объяснил рост спроса на сидр расширением представленности напитка. По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева, в прошлом году появилось более десяти новых местных брендов. Во «Вкусвилле» рост продаж местного сидра объясняют сокращением импорта.