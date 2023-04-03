«Известия»: ЛДПР готовит законопроект, определяющий понятие «русофобия» и наказание за ее проявления

«Мы будем делать все, чтобы защитить русских по всему миру. Конечно, мы планируем внести его [законопроект] в этой сессии», — заявил он. Однако авторы законопроекта, судя по всему, пока не определились с термином «русофобия» и не сформулировали наказания — это требует детального обсуждения, добавил он.