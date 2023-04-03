«Известия»: ЛДПР готовит законопроект, определяющий понятие «русофобия» и наказание за ее проявления

ЛДПР готовит законопроект, который закрепит в законодательстве понятие «русофобия» и наказание за ее проявления. Инициативу уже поддержали все члены партии, сообщил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и член ЛДПР Андрей Луговой.
«Мы будем делать все, чтобы защитить русских по всему миру. Конечно, мы планируем внести его [законопроект] в этой сессии», — заявил он. Однако авторы законопроекта, судя по всему, пока не определились с термином «русофобия» и не сформулировали наказания — это требует детального обсуждения, добавил он.
Главным автором проекта закона выступил его инициатор, глава ЛДПР Леонид Слуцкий. В разработке также примут участие члены других партий.
Луговой признал, что мера может быть вполне схожа с уголовной статьей за публичные призывы к экстремизму. Член Ассоциации юристов РФ Антон Бибаров-Государев охарактеризовал русофобию как экстремизм, за который в законах уже предусмотрено наказание.
«Выделение ответственности за русофобию в отдельной статье может быть воспринято некоторыми как дискриминация. Россия — многонациональная страна, а это значит, что другие народности и этносы не могут на этом фоне как‑то отличаться с точки зрения ответственности за их притеснение или унижение», — предположил юрист.