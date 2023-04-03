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WSJ: McDonald’s готовится к сокращениям, поэтому временно закроет офисы в США

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:15

McDonald’s на время закроет свои офисы в США на фоне подготовки к увольнениям, сообщает The Wall Street Journal. С 3 апреля сотрудники компании пробуют работать удаленно.

McDonald’s разослал работникам письмо от руководства. Их попросили отменить все личные встречи с поставщиками в офисах. Во время приостановки работы в офисах компания сообщит «важные решения, касающиеся должностей и численности персонала во всей организации».

Количество персонала, которое собирается сократить McDonald’s, в точности неизвестно. Всего в организации работает около 150 тыс. сотрудников, 70% из них — в США.

Ранее сокращения проводили Amazon, Twitter, Google, The Walt Disney Company, Boeing и другие.

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AmazonGoogleWalt DisneyBoeing
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