WSJ: McDonald’s готовится к сокращениям, поэтому временно закроет офисы в США

McDonald’s на время закроет свои офисы в США на фоне подготовки к увольнениям, сообщает The Wall Street Journal. С 3 апреля сотрудники компании пробуют работать удаленно.
McDonald’s разослал работникам письмо от руководства. Их попросили отменить все личные встречи с поставщиками в офисах. Во время приостановки работы в офисах компания сообщит «важные решения, касающиеся должностей и численности персонала во всей организации».
Количество персонала, которое собирается сократить McDonald’s, в точности неизвестно. Всего в организации работает около 150 тыс. сотрудников, 70% из них — в США.
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