Посмотрите полноценный трейлер «Секретного вторжения» с Сэмюэлем Л.Джексоном

Действие шоу развивается в наши дни, когда Ник Фьюри узнает о тайном вторжении на Землю фракции скруллов — инопланетной расы, умеющей перевоплощаться в людей. Вместе со своими союзниками, включая Эверетта Росса, Марию Хилл и скрулла Талоса, он попытается спасти человечество.