Реклама
Новости

Посмотрите полноценный трейлер «Секретного вторжения» с Сэмюэлем Л.Джексоном

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:55

Marvel Studios выпустила полноценный трейлер сериала «Секретное вторжение». Его релиз состоится на Disney+ 21 июня.

Действие шоу развивается в наши дни, когда Ник Фьюри узнает о тайном вторжении на Землю фракции скруллов — инопланетной расы, умеющей перевоплощаться в людей. Вместе со своими союзниками, включая Эверетта Росса, Марию Хилл и скрулла Талоса, он попытается спасти человечество.

Сериал будет состоять из шести эпизодов. Он положит начало пятой фазе вселенной в телевизионном мире.

В главной роли — Сэмюэль Л.Джексон. В сериале также появятся Бен Менделсон, Эмилия Кларк, Коби Смалдерс, Оливия Колман, Кристофер МакДональд и другие.

Режиссеры — Томас Безуча и Али Селим. Сценарий написал Кайл Брэдстрит, работавший над такими проектами, как «Мистер Робот» и «Борджиа».

расскажите друзьям
люди
Сэмюэл ДжексонБен МенделсонЭмилия КларкКоби СмалдерсОливия КолманКристофер МакдональдТомас БезучаКайл Брэдстрит
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»