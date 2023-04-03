Посмотрите полноценный трейлер «Секретного вторжения» с Сэмюэлем Л.Джексоном

Marvel Studios выпустила полноценный трейлер сериала «Секретное вторжение». Его релиз состоится на Disney+ 21 июня.
Действие шоу развивается в наши дни, когда Ник Фьюри узнает о тайном вторжении на Землю фракции скруллов — инопланетной расы, умеющей перевоплощаться в людей. Вместе со своими союзниками, включая Эверетта Росса, Марию Хилл и скрулла Талоса, он попытается спасти человечество.
Сериал будет состоять из шести эпизодов. Он положит начало пятой фазе вселенной в телевизионном мире.
В главной роли — Сэмюэль Л.Джексон. В сериале также появятся Бен Менделсон, Эмилия Кларк, Коби Смалдерс, Оливия Колман, Кристофер МакДональд и другие.
Режиссеры — Томас Безуча и Али Селим. Сценарий написал Кайл Брэдстрит, работавший над такими проектами, как «Мистер Робот» и «Борджиа».