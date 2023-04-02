Росстат зафиксировал, что россияне стали позже вступать в брак

Заведующая научной лабораторией РЭУ имени Плеханова Елена Егорова связывает повышение возраста вступления в первый брак в том числе с демографической ямой, с которой РФ столкнулась в 1990–2000-х годах. Также в разговоре с госагентством она упомянула об изменении ценностей — теперь в приоритете у молодых людей учеба и карьера.