Росстат зафиксировал, что россияне стали позже вступать в брак

Мужчины женятся в 25,2 года (в 2012 году — 24,2), а женщины выходят замуж примерно в 23,2 года (в 2012-м — 21,9) — разница между мужским и женским возрастом сохранилась. Заключение брака считают обязательным условием долгосрочных отношений 66,1% женщин и 56,8% мужчин, десять лет назад этот показатель составлял 65,9% и 60,3% соответственно.
30,7% мужчин и 27,8% женщин считают, что брак надо регистрировать до начала совместной жизни. 39,4% респонденток и 41,4% респондентов считают нужным сначала «пожить вместе год-два и проверить свои чувства, а затем регистрировать». Еще 2,7% женщин и 4,3% мужчин считают, что регистрировать брак нужно, только «если должен родиться ребенок».
Заведующая научной лабораторией РЭУ имени Плеханова Елена Егорова связывает повышение возраста вступления в первый брак в том числе с демографической ямой, с которой РФ столкнулась в 1990–2000-х годах. Также в разговоре с госагентством она упомянула об изменении ценностей — теперь в приоритете у молодых людей учеба и карьера.