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«Вы за или против?»: в Париже началось голосование по электросамокатам напрокат

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:45

В Париже началось голосование о запрете электрических самокатов в городе, сообщает The Guardian. Некоторые горожане недовольны ростом количества аварий на улицах.

В Париже открылся 21 участок, где можно оставить свой голос. Парижанам задают вопрос: «Вы за или против электрических самокатов напрокат?». Право голоса имеют 1,6 млн человек, однако газета отмечает, что явка ожидается невысокой.

Вместе с ростом популярности электросамокатов в Париже выросло и количество аварий с ними: в прошлом году по этой причине погибли три человека, еще 459 получили ранения. При этом в 2018 году Париж продвигал электросамокаты в рамках политики экологически чистого вида городского транспорта.

Мэр Парижа Анн Идальго пропагандирует езду на велосипеде и поддерживает запрет электросамокатов. В интервью она говорила, что самокаты создают «напряжение и беспокойства» для парижан и что запрет «уменьшит неудобства» в общественных местах.

На улицах Парижа стоят почти 15 000 электросамокатов, которые можно арендовать. Недовольные жалуются, что электросамокатчики не уважают правила дорожного движения, регулярно нарушают запрет на езду по тротуарам и паркуются где попало. Другие говорят, что парижские власти должны сосредоточиться на более насущных проблемах.

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