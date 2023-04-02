«Вы за или против?»: в Париже началось голосование по электросамокатам напрокат

Вместе с ростом популярности электросамокатов в Париже выросло и количество аварий с ними: в прошлом году по этой причине погибли три человека, еще 459 получили ранения. При этом в 2018 году Париж продвигал электросамокаты в рамках политики экологически чистого вида городского транспорта.