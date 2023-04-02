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Из Сочи планируют возобновить паромное сообщение в турецкий Трабзон

Семён Гудошников
Сегодня в 08:51

Между Сочи и турецким городом Трабзоном планируется возобновить паромное сообщение, прерванное девять лет назад. Об этом сообщил глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби, передает Yeni Akit.

Соглашение о запуске паромного сообщения стороны намерены подписать 6 апреля, а первый рейс намечен на 1 мая. Паром сможет перевозить 300 человек, 200 автомобилей, 6 автобусов и 12 контейнеров.

6-7 апреля запланирован визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию. Российская сторона информацию о запуске парома пока не комментировала.

Паромное сообщение между Трабзоном и Сочи работало с 1992 по 2014 год. В 2019 и 2021 годах сочинские власти сообщали о планах по его возобновлению, но этого так и не произошло.

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