«Голос» на Первом канале перевел песню Бейонсе «If I Were a Boy» как «Если у меня будет мальчик»

Собчак отметила, что «If I Were a Boy» исполняется на «Голосе» не впервые, и раньше ее переводили как «Если бы я была парнем», в том числе в детской версии шоу. Она связывает изменения с принятием закона о запрете так называемой пропаганды ЛГБТ в РФ.