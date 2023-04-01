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«Голос» на Первом канале перевел песню Бейонсе «If I Were a Boy» как «Если у меня будет мальчик»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:56

Первый канал перевел песню Бейонсе «If I Were a Boy» как «Если у меня будет мальчик», хотя корректный перевод — «Если бы я стала парнем». На это обратила внимание Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

Песню американской певицы исполнила Наталья Подольская и посвятила выступление своему мужу, наставнику шоу «Голос» Владимиру Преснякову, которому исполнилось 55 лет. Композицию она исполнила на английском языке, все члены жюри повернулись к ней.

© 1tv.ru

Собчак отметила, что «If I Were a Boy» исполняется на «Голосе» не впервые, и раньше ее переводили как «Если бы я была парнем», в том числе в детской версии шоу. Она связывает изменения с принятием закона о запрете так называемой пропаганды ЛГБТ в РФ.

В «If I Were a Boy» Бейонсе поет о том, чем бы она занялась, если бы стала мужчиной — например, пила пиво с друзьями и ухаживала за девушками.

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Ксения СобчакНаталья ПодольскаяВладимир Пресняков
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