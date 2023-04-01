Группа Boygenius выпустила короткометражку. Ее сняла Кристен Стюарт

Группа Boygenius выпустила 14-минутный короткометражный фильм, режиссером которого выступила Кристен Стюарт.
Видео получило название «The film». В нем появились три участницы музыкального коллектива — Жюльен Бейкер, Люси Дакус и Фиби Бриджерс. Вместе с короткометражкой девушки презентовали новую пластинку «The Record».
В ролике прозвучали такие песни, как «$20», «Emily I’m Sorry» и «True Blue». «The film» — это своеобразный триптих, начинающийся с пробуждения Бейкер. Первая часть сосредоточена на ней, во второй части («Emily I’m Sorry») внимание сосредоточено на Бриджерс, а в третьей («True Blue») — на Дакус.
В «The Record» вошло 12 треков, среди которых «Without You Without Them». Первый EP группы вышел в ноябре 2018 года. Он был тепло принят критиками, за что получил высокий рейтинг на Metacritic, а также был номинирован на премию «Грэмми».