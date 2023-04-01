Группа Boygenius выпустила короткометражку. Ее сняла Кристен Стюарт

В ролике прозвучали такие песни, как «$20», «Emily I’m Sorry» и «True Blue». «The film» — это своеобразный триптих, начинающийся с пробуждения Бейкер. Первая часть сосредоточена на ней, во второй части («Emily I’m Sorry») внимание сосредоточено на Бриджерс, а в третьей («True Blue») — на Дакус.