Джейми Кэмпбелл Бауэр из «Очень странных дел» сыграет в ремейке хоррора «Колдовская доска»

Джейми Кэмпбелл Бауэр, известный по роли Векны из «Очень странных дел» сыграет в ремейке хоррора «Колдовская доска». Об этом сообщает Deadline.
В качестве режиссера выступит Чак Рассел, поставивший «Кошмар на улице Вязов 3» и «Маску» с Джимом Керри. Он также написал сценарий совместно с Грегом Маккеем.
По сюжету Эмили, ее жених Кристиан и друзья открывают кафе, переоборудовав старый каретный дом. Там Эмили обнаруживает древнюю маятниковую доску, использовавшуюся для вызова духов.
«В кино существует традиция великих английских актеров, которые обладают харизмой, ассоциирующейся у нас со звездностью, а также актерским мастерством, позволяющим им быть настоящим хамелеоном, играя самые разные характеры. Джейми Кэмпбелл Боуэр — именно такой актер, и его время пришло», — рассказал Рассел.
Оригинальный фильм «Колдовская доска» вышел в 1986 году. Затем были выпущены два не связанных между собой продолжения.