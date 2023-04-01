Джейми Кэмпбелл Бауэр из «Очень странных дел» сыграет в ремейке хоррора «Колдовская доска»

«В кино существует традиция великих английских актеров, которые обладают харизмой, ассоциирующейся у нас со звездностью, а также актерским мастерством, позволяющим им быть настоящим хамелеоном, играя самые разные характеры. Джейми Кэмпбелл Боуэр — именно такой актер, и его время пришло», — рассказал Рассел.