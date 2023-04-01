Реклама
Новости

Джейми Кэмпбелл Бауэр из «Очень странных дел» сыграет в ремейке хоррора «Колдовская доска»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:07

Джейми Кэмпбелл Бауэр, известный по роли Векны из «Очень странных дел» сыграет в ремейке хоррора «Колдовская доска». Об этом сообщает Deadline.

В качестве режиссера выступит Чак Рассел, поставивший «Кошмар на улице Вязов 3» и «Маску» с Джимом Керри. Он также написал сценарий совместно с Грегом Маккеем.

По сюжету Эмили, ее жених Кристиан и друзья открывают кафе, переоборудовав старый каретный дом. Там Эмили обнаруживает древнюю маятниковую доску, использовавшуюся для вызова духов.

«В кино существует традиция великих английских актеров, которые обладают харизмой, ассоциирующейся у нас со звездностью, а также актерским мастерством, позволяющим им быть настоящим хамелеоном, играя самые разные характеры. Джейми Кэмпбелл Боуэр — именно такой актер, и его время пришло», — рассказал Рассел.

Оригинальный фильм «Колдовская доска» вышел в 1986 году. Затем были выпущены два не связанных между собой продолжения.

расскажите друзьям
люди
Джим КерриЧак Рассел
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»