В апреле «Октябрь» проведет ретроспективу лучших фильмов Александра Митты

«Это большое везение — родиться у таких родителей. Папа удивительный человек со своим миром, с большим количеством ярких идей, всегда в творческом процессе. Он сочиняет стихи, сценарии, прекрасно рисует, снимает кино не похожее ни на кого, хотя все фильмы у него разные. Сейчас мы с ним делаем инсценировку по „Сказке странствий“ для Петербургского театра „Карамболь“. Процесс продолжается», — рассказал Евгений Митта.