В апреле «Октябрь» проведет ретроспективу лучших фильмов Александра Митты

С 5 по 16 апреля в киноцентре «Октябрь» пройдет ретроспектива лучших фильмов советского и российского режиссера Александра Митты, которому 28 марта исполнилось 90 лет. Купить билеты можно тут.
Ретроспективу откроет лента «Гори, гори, моя звезда» с участием Олега Табакова, Евгения Леонова и Олега Ефремова. На этом показе выступит со вступительным словом сын кинематографиста Евгений Митта. Начало в 19.00.
8 апреля будет показан фильм, снятый по мотивам незаконченного романа Александра Пушкина с участием Владимира Высоцкого, Алексея Петренко и Валерия Золотухина, «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». 9 апреля зрители увидят философскую «Сказку странствий» с Андреем Мироновым и Татьяной Аксютой в главных ролях и музыкой Альфреда Шнитке.
15 апреля на большом экране можно будет посмотреть «Экипаж» — один из первых отечественных фильмов об авиакатастрофе с участием Леонида Филатова и Георгия Жженова. 16 апреля, в заключительный день, в «Октябре» покажут «Затерянного в Сибири», снятого совместно с Великобританией.
«Это большое везение — родиться у таких родителей. Папа удивительный человек со своим миром, с большим количеством ярких идей, всегда в творческом процессе. Он сочиняет стихи, сценарии, прекрасно рисует, снимает кино не похожее ни на кого, хотя все фильмы у него разные. Сейчас мы с ним делаем инсценировку по „Сказке странствий“ для Петербургского театра „Карамболь“. Процесс продолжается», — рассказал Евгений Митта.