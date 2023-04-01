Омар Эппс сыграет в новом сериале Netflix «Идеальная пара»

Он сыграет начальника полиции Дэна Картера. В сериале также снимутся Николь Кидман, Лив Шрайбер, Мэган Фэйхи, Дакота Фаннинг, Ив Хьюсон и Джек Рейнор.
«Идеальнаяпара» рассказывает о девушке Амелии, которая собирается выйти замуж за одного из самой богатой семьи на острове Нантакет. Ее будущая свекровь, известная писательница не жалеет средств на планирование свадьбы, которая обещает стать главной в этом сезоне, пока на пляже не обнаруживается труп.
В качестве шоураннера сериала выступила Дженна Ламия, («Хорошие девчонки»). Она же стала исполнительным продюсером вместе с Шоном Леви («Очень странные дела») и Джошем Барри («Тень и кость»).