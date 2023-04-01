Омар Эппс сыграет в новом сериале Netflix «Идеальная пара»

«Идеальнаяпара» рассказывает о девушке Амелии, которая собирается выйти замуж за одного из самой богатой семьи на острове Нантакет. Ее будущая свекровь, известная писательница не жалеет средств на планирование свадьбы, которая обещает стать главной в этом сезоне, пока на пляже не обнаруживается труп.