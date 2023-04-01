У россиян вырос интерес к индийским фильмам и сериалам

Россияне стали чаще смотреть индийские фильмы в российских онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщает «Коммерсант».
По словам одного из источника издания, просмотры индийского контента на площадках выросли в феврале год к году на 10–12%. Это связано с почти полным отсутствием голливудских новинок.
В онлайн-кинотеатрах нет проблем с индийским контентом. На «Кинопоиске» представлены 17 лент, в том числе «Брахмастра, часть 1: Шива». У Wink есть 37 фильмов, а также еще 70 сериалов. Start, Amediateka и Okko на запрос не ответили.
«Есть рост интереса к отдельным тайтлам, но это не определяющий тренд, не такой, что все библиотеки стали вдруг индийскими, корейскими или турецкими», — рассказал директор департамента новых технологий J’son and Partners Consulting Дмитрий Колесов.
По его словам, сейчас основная задача для онлайн-платформ заместить спрос на голливудский контент и европейское кино. После 24 февраля из России ушли крупнейшие голливудские правообладатели Universal, Disney, Sony, Warner и другие.