У россиян вырос интерес к индийским фильмам и сериалам

В онлайн-кинотеатрах нет проблем с индийским контентом. На «Кинопоиске» представлены 17 лент, в том числе «Брахмастра, часть 1: Шива». У Wink есть 37 фильмов, а также еще 70 сериалов. Start, Amediateka и Okko на запрос не ответили.