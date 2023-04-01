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У россиян вырос интерес к индийским фильмам и сериалам

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:00

Россияне стали чаще смотреть индийские фильмы в российских онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам одного из источника издания, просмотры индийского контента на площадках выросли в феврале год к году на 10–12%. Это связано с почти полным отсутствием голливудских новинок.

В онлайн-кинотеатрах нет проблем с индийским контентом. На «Кинопоиске» представлены 17 лент, в том числе «Брахмастра, часть 1: Шива». У Wink есть 37 фильмов, а также еще 70 сериалов. Start, Amediateka и Okko на запрос не ответили.

«Есть рост интереса к отдельным тайтлам, но это не определяющий тренд, не такой, что все библиотеки стали вдруг индийскими, корейскими или турецкими», — рассказал директор департамента новых технологий J’son and Partners Consulting Дмитрий Колесов.

По его словам, сейчас основная задача для онлайн-платформ заместить спрос на голливудский контент и европейское кино. После 24 февраля из России ушли крупнейшие голливудские правообладатели Universal, Disney, Sony, Warner и другие.

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