Гвинет Пэлтроу выиграла доллар в суде по делу о столкновении на лыжном склоне

Гвинет Пэлтроу выиграла судебное разбирательство по делу о столкновении с пожилым мужчиной на горнолыжном склоне в 2016 году. Об этом сообщает Time.
Суд присяжных решил, что кинозвезда не виновата в аварии. «Я довольна результатом и высоко ценю всю тяжелую работу судьи Холмберга и присяжных, и благодарю их за вдумчивое отношение к этому делу», — сказала Пэлтроу.
Пострадавший 76-летний Терри Сандерсон подал гражданский иск на 3,1 млн долларов против актрисы после столкновения с ней на горнолыжном склоне для начинающих. Пенсионер утверждал, что в 2016 году на курорте Deer Valley он неспешно спускался на лыжах со склона, когда Пэлтроу на большой скорости въехала в него сзади.
Суд отклонил иск на 3,1 млн долларов, после чего мужчина подал измененную жалобу на более чем 300 тыс. долларов за травмы, полученные им на горнолыжной трассе: мужчина сломал четыре ребра и получил сотрясение мозга. В ответ Пэлтроу подала встречный иск на 1 доллар и гонорар адвокату.
Во время судебного процесса актриса выступила в качестве свидетеля, настаивая, что столкновение произошло не по ее вине. Она рассказала, что именно Сандерсон врезался ей в спину, описав, что была ошеломлена, когда почувствовала «прижавшееся ко мне тело и очень странный хрюкающий звук».
На протяжении всего судебного процесса адвокаты были сосредоточены на практически неизвестном кодексе поведения лыжников, согласно которому право проезда имеет тот, кто находится ниже или впереди по склону. Мировая общественность следила за процессом со знаменитостью, как за сериалом. Зрители внимательно изучали мотивы Пэлтроу и Сандерсона, а между делом в сети множились мемы.
Решение присяжных ознаменовало поражение в суде для Сандерсона и победу актрисы. В итоге с Пэлтроу сняли все обвинения, в качестве компенсации она получит всего 1 доллар.