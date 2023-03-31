Гвинет Пэлтроу выиграла доллар в суде по делу о столкновении на лыжном склоне

Пострадавший 76-летний Терри Сандерсон подал гражданский иск на 3,1 млн долларов против актрисы после столкновения с ней на горнолыжном склоне для начинающих. Пенсионер утверждал, что в 2016 году на курорте Deer Valley он неспешно спускался на лыжах со склона, когда Пэлтроу на большой скорости въехала в него сзади.