В России заблокировали счета Немецкого культурного центра имени Гете

Немецкий культурный центр имени Гете представлен в 98 странах мира. В России Гете-институт открылся в 1992 году, а сейчас в стране работают три представительства института. После начала российской военной операции на Украине организация прекратила сотрудничество с госучреждениями РФ и проведение публичных мероприятий в России.