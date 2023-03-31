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В России заблокировали счета Немецкого культурного центра имени Гете

Виктория Шанина
Сегодня в 17:04

Российские власти заблокировали банковские счета Немецкого культурного центра имени Гете, известного также как Гете-институт, в Москве. Об этом в рамках правительственной пресс-конференции сообщила официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе, передает корреспондент Deutsche Welle.

«Мы действительно можем подтвердить блокировку счетов и держим связь с Гете-институтом по этому поводу. Прошу отнестись с пониманием к тому, что, пока идут эти разговоры, мы не разглашаем никаких подробностей», — заявила Зассе, отвечая на вопрос издания.

В Гете-институте журналисту DW сказали, что счета организации в России были заблокированы по требованию Центробанка.

«Мы разбираемся в ситуации и прилагаем все усилия с целью найти быстрое решение, которое позволит посетителям языковых курсов и сдающим экзамены продолжать пользоваться нашими услугами. Запись на следующий триместр продолжается», — уточнила представитель Гете-института Катрин Фигге.

Немецкий культурный центр имени Гете представлен в 98 странах мира. В России Гете-институт открылся в 1992 году, а сейчас в стране работают три представительства института. После начала российской военной операции на Украине организация прекратила сотрудничество с госучреждениями РФ и проведение публичных мероприятий в России.

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