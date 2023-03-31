В Театре на Васильевском покажут постановку Галины Зальцман «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»

2 и 3 мая в Петербурге на большой сцене Театра на Васильевском состоится премьера спектакля Галины Зальцман «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Приобрести билеты на постановку можно на «Афише».
В основу спектакля ляжет пьеса Тома Стоппарда, написанная в середине прошлого века. Именно это произведение стало одним из первых, представивших постмодернистский взгляд на мир Шекспира с неожиданного ракурса.
В постановке Зальцман Розенкранц и Гильденстерн представлены в качестве современных обывателей, втянутых в молниеносно закручивающую воронку обстоятельств не по своей воле и пытающиеся тщетно найти выход из театра шекспировских страстей.
«В сложные времена возрастает интерес к театру абсурда. Но, несмотря на всю кажущуюся реалистичность ситуации, мы, как и Стоппард, лишь показываем модель мира, для нас все происходящее в пьесе — только представление, только театр», — рассказала режиссер.
В спектакле задействованы Артем Цыпин, Михаил Николаев, Тадас Шимилев, Егор Кутенков, Владимир Бирюков, Анастасия Зайцева, Маргарита Галич, Аркадий Коваль, Светлана Щедрина, Елена Мартыненко, Сергей Лысов и другие. Продолжительность — 2 часа с антрактом.