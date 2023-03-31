В Театре на Васильевском покажут постановку Галины Зальцман «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»

«В сложные времена возрастает интерес к театру абсурда. Но, несмотря на всю кажущуюся реалистичность ситуации, мы, как и Стоппард, лишь показываем модель мира, для нас все происходящее в пьесе — только представление, только театр», — рассказала режиссер.