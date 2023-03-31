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В Театре на Васильевском покажут постановку Галины Зальцман «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:45

2 и 3 мая в Петербурге на большой сцене Театра на Васильевском состоится премьера спектакля Галины Зальцман «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Приобрести билеты на постановку можно на «Афише».

В основу спектакля ляжет пьеса Тома Стоппарда, написанная в середине прошлого века. Именно это произведение стало одним из первых, представивших постмодернистский взгляд на мир Шекспира с неожиданного ракурса.

В постановке Зальцман Розенкранц и Гильденстерн представлены в качестве современных обывателей, втянутых в молниеносно закручивающую воронку обстоятельств не по своей воле и пытающиеся тщетно найти выход из театра шекспировских страстей.

«В сложные времена возрастает интерес к театру абсурда. Но, несмотря на всю кажущуюся реалистичность ситуации, мы, как и Стоппард, лишь показываем модель мира, для нас все происходящее в пьесе — только представление, только театр», — рассказала режиссер.

В спектакле задействованы Артем Цыпин, Михаил Николаев, Тадас Шимилев, Егор Кутенков, Владимир Бирюков, Анастасия Зайцева, Маргарита Галич, Аркадий Коваль, Светлана Щедрина, Елена Мартыненко, Сергей Лысов и другие. Продолжительность — 2 часа с антрактом.

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Галина ЗальцманТом СтоппардАртем ЦыпинМихаил НиколаевТадас Шимилев
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