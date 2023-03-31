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В Москве начали реставрировать дом Мастера из «Мастера и Маргариты»

Семён Гудошников
Сегодня в 13:17

В Москве началась реставрация деревянного Дома Мельникова — Емельяновой — Топлениновых, сообщает «РБК Недвижимость». Это деревянное одноэтажное здание с подвалом известно как дом Мастера из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Зданию планируют провести комплексную реставрацию, расчистить кирпичную кладку, привести в порядок деревянные сруб и фасад здания, а также цоколь из белого камня. Внутри собираются убрать перегородки и демонтировать современную отделку стен, полов и потолков.

Отреставрируют также изразцовые печи на первом этаже, кирпичные дымовые трубы, слуховое окно и лестницу, ведущую на цокольный этаж. Позже заменят кровлю здания.

Дом Мельникова — Емельяновой — Топлениновых находится по адресу Мансуровский переулок, 9. Он входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Михаил Булгаков был здесь в гостях.

В «Мастере и Маргарите» так описывается дом Мастера: «Нанял у застройщика две комнаты в подвале маленького домика в садике. Службу в музее бросил и начал сочинять роман о Понтии Пилате. — Ах, это был золотой век, — блестя глазами, шептал рассказчик, — совершенно отдельная квартирка, и еще передняя, и в ней раковина с водой, — почему‑то особенно горделиво подчеркнул он, — маленькие оконца над самым тротуарчиком, ведущим от калитки. Напротив, в четырех шагах, под забором, сирень, липа и клен».

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