На территории дизайн-завода «Флакон» пройдет новый Eco Friendly Fest

На Eco Friendly Fest можно будет сдать ненужную одежду и текстиль. Для этого сервис «+1Город» и совместная программа «Ребокс» от Laut Recycling и «Экософии» подготовили специальные боксы. За свой вклад в программу гости фестиваля получат баллы, которые смогут обменять на призы. Еще один способ подарить вторую жизнь старой одежде — своп от проекта о грамотной благотворительности «+1Люди».