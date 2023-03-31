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На территории дизайн-завода «Флакон» пройдет новый Eco Friendly Fest

Виктория Шанина
Сегодня в 13:18

1 и 2 апреля на территории дизайн-завода «Флакон» состоится фестиваль Eco Friendly Fest, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия. В программе: маркет с товарами более 30 экобрендов, мастер-классы, лекторий, своп и множество активностей для всех возрастов.

На экомаркете в этот раз будет представлена органическая и минеральная косметика, домашний декор, стильная одежда и экотовары для повседневной жизни. В фестивале примут участие дизайнеры одежды, которые расскажут о новых экологических трендах и социально ответственной и безопасной для планеты моде.

Спикеры зеленого лектория поднимут темы восстановления диких лесов, экоосознанных свадеб, создания собственного экоблога, а также экологичного гардероба, осознанного потребления и экопросвещения.

На Eco Friendly Fest можно будет сдать ненужную одежду и текстиль. Для этого сервис «+1Город» и совместная программа «Ребокс» от Laut Recycling и «Экософии» подготовили специальные боксы. За свой вклад в программу гости фестиваля получат баллы, которые смогут обменять на призы. Еще один способ подарить вторую жизнь старой одежде — своп от проекта о грамотной благотворительности «+1Люди».

Автор проекта по экопросвещению «Что делать с мусором» Яна Шамарова проведет мастер-класс, на котором даст интерактивные задания по осознанному потреблению, разберет вопросы ресурсопотребления, его влияния на окружающую среду и жизненного цикла различных категорий потребительских товаров.

Для любителей более творческих задач в рамках Eco Friendly Fest пройдут мастер-классы по изготовлению подсвечников для чайных свечей из стеклянных мини-баночек, коллажированию из обрезков журналов и росписи одежды с использованием профессиональных красок, кистей, маркеров и трафаретов. А на классе по изготовлению куклы из обрезков ткани гости сделают русскую народную куклу Хороводницу.

Вход на Eco Friendly Fest свободный, но необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

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