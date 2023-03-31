Трампу предъявят уголовное обвинение в выплате денег порнозвезде за молчание об их романе

Текст обвинения опубликуют в ближайшие несколько дней. Известно, что экс-президенту США вменяют тяжкую статью — предполагается, что перед выборами 2016 года его юристы передали порнозвезде Сторми Дэниелс 130 тыс. долларов за молчание о ее романе с женатым Трампом в 2006 году.