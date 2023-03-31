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Трампу предъявят уголовное обвинение в выплате денег порнозвезде за молчание об их романе

Семён Гудошников
Сегодня в 10:40

Большое жюри присяжных Манхэттена проголосовало за предъявление Дональду Трампу обвинений о выплате порнозвезде Сторми Дэниелс. Об этом пишут The New York Times и CNN со ссылкой на источники. Информацию подтвердила прокуратура.

Текст обвинения опубликуют в ближайшие несколько дней. Известно, что экс-президенту США вменяют тяжкую статью — предполагается, что перед выборами 2016 года его юристы передали порнозвезде Сторми Дэниелс 130 тыс. долларов за молчание о ее романе с женатым Трампом в 2006 году.

О выплатах в 2018 году рассказал экс-адвокат политика Майкл Коэн. Расследование запустили, поскольку компания Трампа обозначила передачу этих денег в документах как оплату юридических услуг. Следователи расценивают это как намеренный подлог финансовой документации.

Сам политик отрицает как связь с Дэниелс, так и свое отношение к полученным ею выплатам. Однако он признал, что давал деньги Коэну на основании частного договора.

СМИ отмечают, что уголовные обвинения против бывшего президента объявят впервые в истории США. По словам адвокатов Трампа, их подзащитного могут задержать в ближайший вторник. Ожидается, что Трампа сфотографируют, снимут у него отпечатки пальцев, а затем судья решит вопрос о мере пресечения.

18 марта экс-президент заявил в своей соцсети Truth Social, что вскоре его могут задержать на основании «старых и полностью развенчанных» обвинений. Он призвал сторонников протестовать и «вернуть нашу страну».

На данный момент Трамп числится кандидатом в президенты США на выборах 2024 года. Это будет его третье выдвижение: в 2016 году он победил кандидата от демократов Хилари Клинтон, в 2020-м проиграл действующему президенту США Джо Байдену.

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