В Ростовской области из‑за сильного снегопада в пробку попали тысячи машин

Вечером 30 марта из‑за сильного снегопада госкомпания «Автодор» перекрыла движение на федеральной трассе М-4 «Дон» на участке с 907-го по 983-й километр. Об этом говорится в телеграм-канале Министерства транспорта Ростовской области.
Губернатор Василий Голубев из‑за снегопада ввел режим ЧС в четырех западных районах области: Белокалитвинском, Красносулинском, Октябрьском и Каменском, а также в городе Шахты.
По данным Mash, к 22.30 в пробку на трассе попали более 600 грузовиков и тысячи легковушек, пробка растянулась на 50 километров. Власти направили тяжелую технику со строительных объектов для расчистки проезжей части.
Телеграм-канал пишет, что у водителей стали заканчиваться вода и еда. На различных участках трассы развернули семь мобильных и восемь стационарных пунктов обогрева. Губернатор пообещал организовать подвоз топлива и продуктов для застрявших автомобилистов.
К расчистке трассы привлекли более 150 единиц техники. Для эвакуации застрявших автомобилей спасатели в некоторых местах срезали металлическое ограждение на разделительной полосе.