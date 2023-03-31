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В Ростовской области из‑за сильного снегопада в пробку попали тысячи машин

Семён Гудошников
Сегодня в 09:45
Обновлено в 10:51:

Движение по федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области началось в обе стороны. Об этом сообщили в МЧС.

Вечером 30 марта из‑за сильного снегопада госкомпания «Автодор» перекрыла движение на федеральной трассе М-4 «Дон» на участке с 907-го по 983-й километр. Об этом говорится в телеграм-канале Министерства транспорта Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев из‑за снегопада ввел режим ЧС в четырех западных районах области: Белокалитвинском, Красносулинском, Октябрьском и Каменском, а также в городе Шахты.

По данным Mash, к 22.30 в пробку на трассе попали более 600 грузовиков и тысячи легковушек, пробка растянулась на 50 километров. Власти направили тяжелую технику со строительных объектов для расчистки проезжей части.

Телеграм-канал пишет, что у водителей стали заканчиваться вода и еда. На различных участках трассы развернули семь мобильных и восемь стационарных пунктов обогрева. Губернатор пообещал организовать подвоз топлива и продуктов для застрявших автомобилистов.

К расчистке трассы привлекли более 150 единиц техники. Для эвакуации застрявших автомобилей спасатели в некоторых местах срезали металлическое ограждение на разделительной полосе.

К утру протяженность затора удалось сократить до 30 километров, сообщили в МЧС. В семь пунктов временного размещения доставлен 171 человек, включая 56 детей.

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Василий Голубев
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