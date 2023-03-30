HBO показал трейлер сериала «Сантехники Белого дома»

На ютуб-канале HBO опубликовали трейлер сериала «Сантехники Белого дома» («White House Plumbers»), в котором снялись Вуди Харрельсон («Народ против Ларри Флинта») и Джастин Теру («Малхолланд-драйв»).
Шоу выйдет на стриминговой платформе HBO Max 1 мая. Оно расскажет о закулисье крупнейшего политического скандала в истории США, известного как Уотергейт. В центре истории окажутся люди, ответственные за слив секретной информации.
Главными героями будут финансовый советник Комитета по переизбранию Никсона Джордж Гордон Лидди и бывший офицер ЦРУ Эверетт Говард Хант, входившие в так называемую группу сантехников, или водопроводчиков, Белого дома.
Их как раз и сыграли Теру и Харрельсон. В сериале они продемонстрируют, как их герои «случайно разрушили президентство, которое рьяно пытались защитить», попутно попав, судя по трейлеру, в массу комических ситуаций.
В шоу можно будет увидеть Лену Хеди («Игра престолов»), Доналла Глисона («Кролик Питер»), Джуди Грир («Хеллоуин»), Айка Баринхольца («Охота»), Кирнан Шипку («Леденящие душу приключения Сабрины») и Кэтлин Тернер («Метод Комински»).
В основу проекта легла в том числе книга «Целостность» Эгиля и Мэттью Крогов. Сценарий написали Питер Хайк и Алекс Грегори. Режиссером стал Дэвид Мандел.