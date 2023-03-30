Четырехлетний мальчик из ОАЭ стал самым юным писателем в мире

Четырехлетний Саид Рашид Аль-Мхейри из Абу-Даби попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый юный в мире автор, опубликовавший книгу.
Его рекорд был подтвержден 9 марта, после того как детскую книгу Аль-Мхейри «Слон Саид и медведь» купили более тысячи раз.
Работа ребенка рассказывает о доброте и неожиданной дружбе между двумя животными. Вот как описывает свою книгу Саид: «Она о слоне Саиде и белом медведе. Слон был на пикнике и увидел белого медведя. Он думал, что медведь собирается его съесть, но в конце концов слон проявил доброту и сказал: „Давай вместе устроим пикник!“ Потом они стали друзьями».
Под руководством матери Саид научился писать и вскоре начал придумывать оригинальные истории. Ему нравилось описывать героев своей книги и рисовать их. «Рисовать было сложно, и белый медведь сначала выглядел страшным, но рисовать всегда весело», — сказал он.
На написание книги ребенка вдохновила его старшая сестра Аль-Даби, которая была обладательницей рекорда самого юного в мире человека, опубликовавшего двуязычную книгу. Менее чем через год она побила рекорд самого юного человека, опубликовавшего серию двуязычных книг в возрасте 8 лет.
Помимо этого, Аль-Даби запустила инициативу «Книги от детей детям», направленная на поощрение детей от 4 до 10 лет писать как на арабском, так и на английском языке.