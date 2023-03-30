Четырехлетний мальчик из ОАЭ стал самым юным писателем в мире

Работа ребенка рассказывает о доброте и неожиданной дружбе между двумя животными. Вот как описывает свою книгу Саид: «Она о слоне Саиде и белом медведе. Слон был на пикнике и увидел белого медведя. Он думал, что медведь собирается его съесть, но в конце концов слон проявил доброту и сказал: „Давай вместе устроим пикник!“ Потом они стали друзьями».