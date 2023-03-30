Антоха МС представит новый альбом на фестивале «Дикая мята»

Российский музыкант Антоха МС представит на фестивале «Дикая мята» свой новый альбом, который выйдет в конце мая. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Также на фестивале впервые выступит группа «Слот»: она исполнит главные хиты за более чем 20 лет творчества. Артисты присоединятся к уже ранее анонсированным участникам, среди которых Lumen, Jane Air, «Казускома» и Васса Железнова.
Стали известны детали расписания концертов: 17 июня для гостей «Дикой мяты» выступят Леонид Агутин, The Hatters, Polnalyubvi, Alai Oli и Найк Борзов. Фестиваль же продлится с 16 по 18 июня.
Он пройдет, как и всегда, в Тульской области, в районе поселка Бунырево. Среди его участников будут Sati Etnica, «Наив», «Нейромонах Феофан», Хмыров, Drummatix, «Слот», Меги Гогитидзе, Stigmata, Wildways, Palc, Spokan Girls, DenDerty, Пол Пунш.
Кроме того, анонсированы выступления групп «Сруб», «Заточка», «Ермак!», «Собачий Lie», «Видеокассета твоих родителей», «Манго Буст», «Сегодняможно», «Приятели покойного», Soltwine, «Ищукосьеву».
Организаторы обещают превратить фестивальное поле в музыкальный город. На нем появятся палаточный лагерь с освещенными улицами, водой и горячим душем, палаточная гостиница «Караван», летний кинотеатр, лекторий и территория Green Age.
Для гостей откроют новую парковку на 5000 мест, а съезд на нее расширят до четырех полос. Также установят фонтанчики с питьевой водой, точки с кипятком, спортивные площадки и установки для подзарядки гаджетов.
Помимо этого, создатели фестиваля посадят на площадке яблоневый сад из 150 деревьев. «Год назад с частью команды мы переехали на поле, и каждый проведенный здесь день нас учит тому, что единственный верный путь — это путь созидания», — рассказал Андрей Клюкин.
Как и раньше, «Дикая мята» объединит музыкантов самых разных жанров — рока, инди, альтернативы, фолка и электроники. Билеты на фестиваль ищите на «Афише».