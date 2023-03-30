Антоха МС представит новый альбом на фестивале «Дикая мята»

Помимо этого, создатели фестиваля посадят на площадке яблоневый сад из 150 деревьев. «Год назад с частью команды мы переехали на поле, и каждый проведенный здесь день нас учит тому, что единственный верный путь — это путь созидания», — рассказал Андрей Клюкин.