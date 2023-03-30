Реклама
Новости

В Кировской области по подозрению в убийстве задержан экс-заключенный, вернувшийся с Украины

Семён Гудошников
Сегодня в 16:19

В Кировской области по подозрению в убийстве задержан участник военной операции на Украине, бывший заключенный Иван Россомахин, вышедший на свободу по контракту с ЧВК «Вагнер». Об этом пишет Baza.

Россомахина подозревают в убийстве пенсионерки в городе Вятские Поляны. Тело женщины со следами побоев и колото-резанными ранами обнаружил 29 марта дома ее сын. По данным телеграм-канала, у подозреваемого оформлена явка с повинной.

За два дня до убийства на местном телевидении выходил сюжет о Россомахине, где говорилось, что он угрожает расправой жителям родного села Новый Бурец (находится по соседству с Вятскими Полянами).

Россомахин неоднократно судим, последний срок он получил за убийство. Отслужив в составе ЧВК, 21 марта он вернулся в Новый Бурец и, по словам односельчан, начал расхаживать пьяным с топором и ножом, разбивать машины, кричать, что всех убьет.

Глава местной полиции выступил на собрании перед местными жителями, где пообещал, что правоохранители не дадут никого в обиду. Он заявил, что Россомахина за его проступки арестовали по административной статье, но 28 марта его арест заканчивается. Полицейский пообещал, что после освобождения мужчину в сопровождении силовиков посадят на поезд, «чтобы он отсюда свалил».

Через пару дней в городе Вятские Поляны, что в 26 километрах от Нового Бурца, произошло убийство пенсионерки, в котором подозревают Россомахина. В местной полиции проводится проверка.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»