В Кировской области по подозрению в убийстве задержан экс-заключенный, вернувшийся с Украины

Глава местной полиции выступил на собрании перед местными жителями, где пообещал, что правоохранители не дадут никого в обиду. Он заявил, что Россомахина за его проступки арестовали по административной статье, но 28 марта его арест заканчивается. Полицейский пообещал, что после освобождения мужчину в сопровождении силовиков посадят на поезд, «чтобы он отсюда свалил».