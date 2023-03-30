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Шугейз-группа Catherine Wheel опубликовала тизер с намеком на возвращение. Она неактивна уже 23 года

Денис Ламехов
Сегодня в 16:55

Британская альтернативная рок-группа Catherine Wheel, прекратившая существование в 2000 году, опубликовала в своих соцсетях тизер с текстом «Время пришло» и двумя датами: 18 апреля и 30 мая 2023-го.

К текущему моменту неизвестно, анонс ли это реюниона, нового материала или чего‑то третьего — проясняющих заявлений от коллектива не последовало.

Catherine Wheel собрались в 1990 году — группу основали Роб Дикинсон (двоюродный брат фронтмена Iron Maiden Брюса Дикинсона), гитарист Брайан Фаттер, басист Дейв Хоус и барабанщик Нил Симс.

В таком составе музыканты записали четыре альбома, постепенно уходя от шугейза и дрим-попа к более роковым аранжировкам. Ключевыми принято считать две первых записи, «Ferment» (1992) и «Chrome» (1993).

Пятая пластинка, «Wishville», с новым басистом Беном Эллисом, вышла в 2000-м — она была прохладно встречена аудиторией. Вскоре после релиза группа распалась. Соединились ее участники в 2010 году ради перевыпуска «Ferment».

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