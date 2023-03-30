Шугейз-группа Catherine Wheel опубликовала тизер с намеком на возвращение. Она неактивна уже 23 года

Британская альтернативная рок-группа Catherine Wheel, прекратившая существование в 2000 году, опубликовала в своих соцсетях тизер с текстом «Время пришло» и двумя датами: 18 апреля и 30 мая 2023-го.
К текущему моменту неизвестно, анонс ли это реюниона, нового материала или чего‑то третьего — проясняющих заявлений от коллектива не последовало.
Catherine Wheel собрались в 1990 году — группу основали Роб Дикинсон (двоюродный брат фронтмена Iron Maiden Брюса Дикинсона), гитарист Брайан Фаттер, басист Дейв Хоус и барабанщик Нил Симс.
Пятая пластинка, «Wishville», с новым басистом Беном Эллисом, вышла в 2000-м — она была прохладно встречена аудиторией. Вскоре после релиза группа распалась. Соединились ее участники в 2010 году ради перевыпуска «Ferment».