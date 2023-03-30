Каир, Дубай и Венеция: пользователи реддита выбрали самые отвратительные города мира

«Единственное место, в которое я поклялся никогда не возвращаться. [Это случилось] после двух дней прогулок по городу, когда мужчины и мальчики пытались дотронуться до моей жены (она была одета скромно, с прикрытыми ногами и плечами). Из‑за агрессии, с которой мы столкнулись в ответ на наше недовольство, мы оставили попытки осмотреть достопримечательности и провели остаток нашего отпуска в отеле», — u/ItsSupperHans.