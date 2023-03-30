Каир, Дубай и Венеция: пользователи реддита выбрали самые отвратительные города мира

Пользователь реддита u/Gourmet-Guy решил задать вопрос: «Какой город вы больше никогда не будете посещать и почему?» За семь дней пост собрал более 10,7 тыс. комментариев.
Чаще всего самым отвратительным городом пользователи называли Каир. Среди причин — грязь, домогательства и жестокое обращение с животными.
Каир, Египет
«Каир. Я видел там все, что хотел увидеть, но никогда бы туда не вернулся. С туристами там обращаются как со скотом», — u/ kublakhan1977.
«Грязь, люди, просящие деньги везде, куда бы вы ни пошли, жестокое обращение с животными… Хотел бы я сказать, что историческая сторона города компенсирует это, но нет», — u/udontnowme.
«Мне было 12 лет, я путешествовала с мамой, и она несколько раз подвергалась сексуальным домогательствам, у нас пытались украсть багаж, влезть в нашу комнату во время сна», — u/bake-the-binky.
«Я просто вспоминаю, как журналистку Лару Логан изнасиловали толпой из сотни мужчин, хотя она была со съемочной группой и охраной. Абсолютный ужас», — u/Marisleysis33.
Марракеш, Марокко
«Единственное место, в которое я поклялся никогда не возвращаться. [Это случилось] после двух дней прогулок по городу, когда мужчины и мальчики пытались дотронуться до моей жены (она была одета скромно, с прикрытыми ногами и плечами). Из‑за агрессии, с которой мы столкнулись в ответ на наше недовольство, мы оставили попытки осмотреть достопримечательности и провели остаток нашего отпуска в отеле», — u/ItsSupperHans.
«Даже уличные торговцы в Марракеше очень агрессивны. Тебе становится очень некомфортно. 0/10, не рекомендовал бы», — u/t21n.
Мобил, Алабама
«В этом городе была ощутимая аура гнева и негодования, которую я никогда не забуду», — u/Casual-Notice.
«В Мобиле в меня впервые стреляли. Теперь этот город занимает особое место в моем сердце», — u/Ieatfood37.
Порт-о-Пренс, Гаити
«Единственный раз, когда у меня были телохранители. Пришлось подписать отказ, в котором говорилось, что все, что со мной случится, если я решу пойти куда‑то без них, будет на моей совести», — u/thecoller.
«Меня и еще одного волонтера ограбили несколько 10–12-летних подростков, когда мы обедали в кафе, прижав к нашим шеям и бедрам разбитые осколки бутылки. Наши вещи были возвращены, а местная охрана избила детей почти до смерти», — u/rayrayrayray.
Манила, Филиппины
«Пробки буквально 24 часа в сутки. Мне потребовалось 4 часа, чтобы проехать 10 миль», — u/WesleyWishes.
«Помню, однажды я снял там гостиницу, и от запаха у меня буквально случился культурный шок. В раковине было полно окурков, а в кровати — тараканов. Я так и не смог уснуть», — u/rupleix.
Дубай, ОАЭ
«Это очень пустое, поверхностное место. Знаете, как в фильме „Лицо со шрамом“ у Тони Монтаны были кучи денег, шикарные вещи, но он был жалким ублюдком? Вот это и есть вся атмосфера Дубая», — u/outofcontrolbehavior.
«Мне казалось, что я все время нахожусь на съемочной площадке, было ощущение фальши, вынужденности. Единственная причина остановиться там — это пересадка в аэропорту», — u/SeaSpur.
Лас-Вегас, Невада
«Вегас — мой родной город, и я никогда не вернусь туда. Если только для того, чтобы повидаться с семьей. Если бы я мог прожить остаток своей жизни, снова не ступая ногой в эту адскую дыру, я бы так и сделал», — u/AfosSavage.
Венеция, Италия
«Венеция неоправданно дорогая и окружена черными водами (они воняют!). Она непрактична для передвижения (чтобы попасть в разные части города, приходится снова и снова проходить по одним и тем же мостам). Город находится на грани превращения из „красивой, старой архитектуры“ в „ветшающую, небезопасную и старую“», — u/valdezlopez.
«Венеция выглядит красиво на фотографиях, но это потому, что они не передают должным образом тот факт, что каналы — это открытая канализация, и так было на протяжении веков. От запаха никуда не деться. Кроме того, она чертовски дорога», — u/bartonski.