Персонаж Глиноликого появился в 1940 году. В более позднее время этим же псевдонимом обозначали других героев, способных менять облик. Однако оригинальный Глиноликий был актером, который перевоплотился в персонажа из хоррор-фильма, а затем начал свою криминальную деятельность.