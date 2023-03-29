Американский режиссер Майк Флэнаган, известный как автор «Доктора Сна» и «Полуночной мессы», представил представителям студии DC замысел фильма о Глиноликом — антагонисте Бэтмена. Об этом сообщил Deadline.
Пока проект не получил одобрения, однако не был и отвергнут. Флэнаган и представители его продакшн-компании Intrepid Pictures обсудили задумку к руководством DC — Джеймсом Ганном и Питером Сафраном.
По информации издания, Флэнаган не предлагал сделать свой проект частью вселенной, выстраиваемой Мэттом Ривзом. Однако, как утверждают источники СМИ, сценарий сиквела «Бэтмена» Ривза постоянно переписывается.
Это означает, что появление в нем Глиноликого не исключено. Возможно, именно этот персонаж станет свящующим звеном между историей «Бэтмена-2», полнометражным фильмом «Супермен: Наследие» и другими проектами серии «Боги и монстры».
Персонаж Глиноликого появился в 1940 году. В более позднее время этим же псевдонимом обозначали других героев, способных менять облик. Однако оригинальный Глиноликий был актером, который перевоплотился в персонажа из хоррор-фильма, а затем начал свою криминальную деятельность.
Флэнаган уже рассказывал в твиттере в 2021 году, что хотел бы снять фильм о Глиноликом. Он утверждал, что видит в истории героя потенциал для отдельной картины в жанре хоррора, триллера и трагедии.