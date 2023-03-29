Майкл Фассбендер и Алисия Викандер снимутся в триллере «Надежда» корейского режиссера На Хон Чжина

«Часто добрая воля человека может привести к непреднамеренной катастрофе просто из‑за различий в перспективе. Моя надежда на этот фильм состоит в том, чтобы кинематографически запечатлеть это явление так, как его еще никто не видел», — заявил На Хон Чжин.