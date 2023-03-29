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Майкл Фассбендер и Алисия Викандер снимутся в триллере «Надежда» корейского режиссера На Хон Чжина

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:43

Лауреатка премии «Оскар» Алисия Викандер («Девушка из Дании», «Из машины») и ирландский актер Майкл Фассбендер («Стыд», «12 лет рабства») сыграют в триллере «Надежда» корейского режиссера На Хон Чжина («Преследователь»). Об этом сообщил Deadline.

Фильм будет снят преимущественно на корейском языке. Он расскажет о жителях портового городка, которые делают таинственное открытие. Оно приводит к тому, что героям предстоит бороться за выживание.

Съемки картины начнутся в конце 2023 года в Корее. «Надежда» станет уже вторым совместным фильмом для Фассбендера и Викандер, которые поженились в 2017 году. Ранее они снялись вместе в драме «Свет в океане».

В данный момент команда «Надежды» проводит дополнительный кастинг актеров и готовится к съемкам. Финансированием и дистрибуцией проекта займется компания Plus M Entertainment.

Оператором картины станет Хон Ген Пхе, снявший «Паразитов» и боевик «Сквозь снег». Разработкой фильма займется Na Forged Films.

«Часто добрая воля человека может привести к непреднамеренной катастрофе просто из‑за различий в перспективе. Моя надежда на этот фильм состоит в том, чтобы кинематографически запечатлеть это явление так, как его еще никто не видел», — заявил На Хон Чжин.

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