Реклама
Новости

Полароидные снимки Энди Уорхола выставили на продажу на eBay

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:51

Фотографии, сделанные художником Энди Уорхолом с помощью камеры Polaroid, выставили на продажу на благотворительном аукционе. Снимки можно приобрести на eBay, сообщил Dazed.

Цены на работы Уорхола стартуют от 100 долларов. На фотографиях изображены в том числе художник Жан-Мишель Баскиа, певица Дебби Харри, известная как фронтвумен группы Blondie, и трансгендерная активистка Марша П. Джонсон.

«Я повсюду беру с собой фотоаппарат. Наличие нескольких рулонов пленки для проявления дает мне вескую причину вставать по утрам», — говорил о своем увлечении фотографией Уорхол.

Он снимал в культовом ночном клубе Studio 54 и в своей арт-студии в Нью-Йорке, прозванной The Factory. Около 50 фотографий теперь можно купить. Среди них есть не только полароидные портреты, но и черно-белые снимки, и даже постеры.

На них можно увидеть художника Кита Харинга, фотографов Энни Лейбовиц и Роберта Мэпплторпа, актеров Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне, музыканта Мика Джаггера и дизайнера Иссея Мияке, а также самого Уорхола.

расскажите друзьям
теги
eBay
люди
Сильвестр СталлонеЭнни ЛейбовицАрнольд Шварценеггер
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»