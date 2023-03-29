Полароидные снимки Энди Уорхола выставили на продажу на eBay

Цены на работы Уорхола стартуют от 100 долларов. На фотографиях изображены в том числе художник Жан-Мишель Баскиа, певица Дебби Харри, известная как фронтвумен группы Blondie, и трансгендерная активистка Марша П. Джонсон.
«Я повсюду беру с собой фотоаппарат. Наличие нескольких рулонов пленки для проявления дает мне вескую причину вставать по утрам», — говорил о своем увлечении фотографией Уорхол.
Он снимал в культовом ночном клубе Studio 54 и в своей арт-студии в Нью-Йорке, прозванной The Factory. Около 50 фотографий теперь можно купить. Среди них есть не только полароидные портреты, но и черно-белые снимки, и даже постеры.
На них можно увидеть художника Кита Харинга, фотографов Энни Лейбовиц и Роберта Мэпплторпа, актеров Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне, музыканта Мика Джаггера и дизайнера Иссея Мияке, а также самого Уорхола.