Главную роль в нем исполнила Рейчел Вайс. Она сыграла Эллиот и Беверли Мантл, успешных сестер-близнецов, работающих гинекологами и помогающих женщинам с бесплодием. Сестры разделяют друг с другом все, включая наркотики, любовников и желание сделать все, чтобы бросить вызов устаревшим медицинским практикам.