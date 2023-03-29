На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер мини-сериала «Связанные насмерть» — ремейка одноименного фильма Дэвида Кроненберга, вышедшего в 1988 году. Новый триллер выйдет на стриминговой платформе весной.
Главную роль в нем исполнила Рейчел Вайс. Она сыграла Эллиот и Беверли Мантл, успешных сестер-близнецов, работающих гинекологами и помогающих женщинам с бесплодием. Сестры разделяют друг с другом все, включая наркотики, любовников и желание сделать все, чтобы бросить вызов устаревшим медицинским практикам.
На протяжении всего видео звучит «Tainted Love» группы Soft Cell.
Цель женщин, согласно синопсису шоу, — вывести вопрос о женском здравоохранении на повестку дня. Ради этого сестры готовы даже поступиться медицинской этикой. Этим они будут заниматься на протяжении шести эпизодов сериала.
Все шесть эпизодов «Связанных насмерть» выйдут на стриминге 21 апреля.
Триллер «Связанные насмерть» Кроненберг снял в 1988 году по сценарию, написанному им вместе с Норманом Снайдером. В фильме главными героями были братья-близнецы — врачи-гинекологи. Их сыграл Джереми Айронс.