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Кирилл Серебренников поставит «оперу-блокбастер» «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера в Парижской опере

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:05

Кирилл Серебренников поставит оперу «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера в Опере Бастилии. Это будет его дебют в Парижской национальной опере.

«Лоэнгрин» продлится 4 часа 20 минут, включая 2 получасовых антракта. В специальном интервью для Парижской оперы Серебренников назвал постановку «оперой-блокбастером» с множеством участников — меццо-сопрано Екатериной Губановой, южнокорейским басом Кван Чхоль Юном, венесуэльским дирижером Густавом Дудамелем и исполнителем главной роли — польским тенором Петром Бечалой.

Премьера оперы состоится 23 сентября 2023 года, последняя постановка пройдет 27 октября. Язык оперы — немецкий, но будут транслироваться английские и французские субтитры.

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Кирилл СеребренниковРихард ВагнерЕкатерина ГубановаПетр Бечала
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