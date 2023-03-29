Реклама
Новости

Посмотрите первый трейлер «Города астероидов» Уэса Андерсона

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:41

В сети появился дебютный трейлер нового комедийно-драматического фильма режиссера, сценариста и продюсера Уэса Андерсона «Город астероидов». Премьера запланирована на 16 июня.

Новая лента автора «Французского вестника» и «Поезда на Дарджилинг» описывается как «поэтическое размышление о смысле жизни» в духе «Королевства полной луны». Действие истории разворачивается в 1955 году, в городке с кратером, появившемся после падения астероида тысячи лет назад.

Главные герои картины — ученики и их родители со всей страны, которые направляются на съезд юных астрономов и космических кадетов.

В ленте снимаются Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Марго Робби, Эдриен Броди, Джейсон Шварцман, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Стив Кэрелл, Брайан Крэнстон, Лив Шрайбер, Уиллем Дефо, Джефф Голдблум и другие.

Подробности по теме
25 самых ожидаемых фильмов 2023 года
расскажите друзьям
люди
Стив КэреллТом ХэнксСкарлетт ЙоханссонМарго РоббиЭдриен Броди
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»