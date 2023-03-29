Посмотрите первый трейлер «Города астероидов» Уэса Андерсона

В сети появился дебютный трейлер нового комедийно-драматического фильма режиссера, сценариста и продюсера Уэса Андерсона «Город астероидов». Премьера запланирована на 16 июня.
Новая лента автора «Французского вестника» и «Поезда на Дарджилинг» описывается как «поэтическое размышление о смысле жизни» в духе «Королевства полной луны». Действие истории разворачивается в 1955 году, в городке с кратером, появившемся после падения астероида тысячи лет назад.
Главные герои картины — ученики и их родители со всей страны, которые направляются на съезд юных астрономов и космических кадетов.
В ленте снимаются Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Марго Робби, Эдриен Броди, Джейсон Шварцман, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Стив Кэрелл, Брайан Крэнстон, Лив Шрайбер, Уиллем Дефо, Джефф Голдблум и другие.