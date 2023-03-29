Посмотрите первый трейлер «Города астероидов» Уэса Андерсона

Новая лента автора «Французского вестника» и «Поезда на Дарджилинг» описывается как «поэтическое размышление о смысле жизни» в духе «Королевства полной луны». Действие истории разворачивается в 1955 году, в городке с кратером, появившемся после падения астероида тысячи лет назад.