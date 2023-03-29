Улюкаев издаст свои стихи, написанные в тюрьме. Сборник выйдет под названием «Тетрадь в клетку»

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев издаст сборник стихов, написанных в тюрьме. Книга появится в продаже на следующей неделе, сообщил РБК гендиректор издательства «Время» Борис Пастернак.
Сборник под названием «Тетрадь в клетку» посвящен «тем, кто меня ждал и верил». Всего в книге будет 504 страницы.
«Книгу Улюкаев не „выстраивает“, он сохраняет хронологию неволи. От стиха к стиху, от года к году он проходит горький и сложный путь, в конце которого остается убежденность в том, что в жизни по-настоящему ценны „только любовь и свобода“. Это совсем не тюремное бытописание. Поэт смотрит „поверх шконок“, в его стихах много глубоких размышлений о душе, о творчестве, о природе добра и зла», — говорится в предисловии к уже четвертой по счету книге Улюкаева.
РБК приводит в своем материале отрывки из стихов Улюкаева.
Я люблю, пока я живой.
С милой рай в шалаше. К шалашу
Пусть доставит меня конвой.
Влага высохнет.
Глина тверда, словно вера
Миллионов в зачатие непорочное ЭрЭфа от эСэСэСэРа.
В декабре 2017 года Алексея Улюкаева признали виновным в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере 2 млн долларов и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
По версии следствия, Улюкаеву были переданы деньги за заключение сделки по покупке «Роснефтью» 50% акций «Башнефти». Помимо лишения свободы Улюкаева обязали выплатить штраф в размере 130 млн рублей. Экс-министр вину не признал и заявил, что стал жертвой провокации.