Улюкаев издаст свои стихи, написанные в тюрьме. Сборник выйдет под названием «Тетрадь в клетку»

«Книгу Улюкаев не „выстраивает“, он сохраняет хронологию неволи. От стиха к стиху, от года к году он проходит горький и сложный путь, в конце которого остается убежденность в том, что в жизни по-настоящему ценны „только любовь и свобода“. Это совсем не тюремное бытописание. Поэт смотрит „поверх шконок“, в его стихах много глубоких размышлений о душе, о творчестве, о природе добра и зла», — говорится в предисловии к уже четвертой по счету книге Улюкаева.