Ай Вэйвэй воссоздал из кубиков LEGO «Кувшинки» Клода Моне

Китайский художник Ай Вэйвэй создал копию триптиха Клода Моне «Кувшинки» (он же — «Водяные лилии») из кубиков LEGO, пишет журнал Смитсоновского университета.
Материал для работы — 650 тыс. деталей конструктора, число использованных цветов — 22. Произведение получило имя «Водяные лилии № 1», автор представил его в рамках персональной выставки в лондонском Музее дизайна.
Ай Вэйвэй не впервые работает с LEGO. Так, в серии «Trace» (в переводе с английского «След») он показал портреты 176 людей, в разное время оказавшихся в тюрьме или изгнании. В их числе — Нельсон Мандела, Эдвард Сноуден, китайский диссидент и нобелевский лауреат Лю Сяобо.
Тогда датская компания не стала продавать Вэйвэю конструкторы, но люди со всего мира начали покупать наборы и отправлять их ему. Откуда автор взял детали на этот раз, не сообщается.
«Водяные лилии № 1» — самая крупная работа Вэйвэя из кубиков, ее ширина больше 15 метров. Цветовую палитру картины Моне, ее сюжет и композицию он частично поменял.
Если у французского импрессиониста на триптихе (за основу взят тот, что хранится в MoMA) изображен пруд с лилиями в саду дома в Живерни, недалеко от Парижа, то у Вэйвэя в правой части полотна добавилась деталь, которую он называет «темным порталом».
Это референс ко входу в землянку, где будущий художник и его отец, запрещенный (но впоследствии реабилитированный) в Китае поэт Ай Цин жили в 1960-х годах. Издание The Art Newspaper сообщало:
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Отец мыл общественные туалеты и каждый день на политинформации каялся в грехах перед двумя сотнями человек».
Главный куратор музея Джастин Макгирк заявил, что темное пятно «грубо пронзает райскую водную гладь», вклинивая в идиллическую сцену персональное вэйвэйское переживание.
Сам художник о картине высказался так: «Я соединил импрессионистскую манеру Моне, чем‑то напоминающую о восточной традиции дзена, с опытом, который пережили мы с отцом. Я использовал для этого пиксельный, машинный язык».
В своем творчестве он по большей части игнорирует традиционные материалы — среди прочего в работе художник использует металлические заграждения, велосипеды, надувные костюмы, подсолнечные семечки. Политический, социальный, гуманитарный подтекст работ — одна из основных черт искусства Вэйвэя.