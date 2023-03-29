Ай Вэйвэй воссоздал из кубиков LEGO «Кувшинки» Клода Моне

Если у французского импрессиониста на триптихе (за основу взят тот, что хранится в MoMA) изображен пруд с лилиями в саду дома в Живерни, недалеко от Парижа, то у Вэйвэя в правой части полотна добавилась деталь, которую он называет «темным порталом».