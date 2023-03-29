Pixar создала короткометражку про старика Карла из «Вверх»

Студия Pixar покажет короткометражку «Свидание Карла» по мотивам мультфильма «Вверх», сообщает The Wrap. В ней старик Карл Фредриксен готовится к своему первому свиданию после смерти жены Элли.
«Свидание Карла» написал и снял ветеран Pixar Боб Петерсон, который также был соавтором сценария и режиссером «Вверх» и короткометражных фильмов «Будни Дага». По его словам, это последняя и завершающая работа по мотивам «Вверх».
Актер Эд Аснер, озвучивший персонажа Фредриксена весной 2021 года, умер всего через несколько месяцев, в августе, после того как записал свой диалог для «Свидания Карла».
Первоначально премьера «Свидания Карла» должна была состояться на Disney+ в феврале, но затем ее быстро сняли с графика без объяснений. Релиз короткого метра состоится в кинотеатрах — его будут показывать перед новым мультфильмом «Элементарно», где тоже рассказывается о любви между совершенно разными персонажами. С помощью «Свидания Карла» студия хочет настроить зрителей к просмотру «Элементарно».
«Элементарно» дебютирует на большом экране в США 16 июня. Когда выйдет «Свидание Карла» на стримингах, не уточняется.