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Pixar создала короткометражку про старика Карла из «Вверх»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:50

Студия Pixar покажет короткометражку «Свидание Карла» по мотивам мультфильма «Вверх», сообщает The Wrap. В ней старик Карл Фредриксен готовится к своему первому свиданию после смерти жены Элли.

«Свидание Карла» написал и снял ветеран Pixar Боб Петерсон, который также был соавтором сценария и режиссером «Вверх» и короткометражных фильмов «Будни Дага». По его словам, это последняя и завершающая работа по мотивам «Вверх».

Актер Эд Аснер, озвучивший персонажа Фредриксена весной 2021 года, умер всего через несколько месяцев, в августе, после того как записал свой диалог для «Свидания Карла».

Первоначально премьера «Свидания Карла» должна была состояться на Disney+ в феврале, но затем ее быстро сняли с графика без объяснений. Релиз короткого метра состоится в кинотеатрах — его будут показывать перед новым мультфильмом «Элементарно», где тоже рассказывается о любви между совершенно разными персонажами. С помощью «Свидания Карла» студия хочет настроить зрителей к просмотру «Элементарно».

«Элементарно» дебютирует на большом экране в США 16 июня. Когда выйдет «Свидание Карла» на стримингах, не уточняется.

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