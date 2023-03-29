Pixar создала короткометражку про старика Карла из «Вверх»

Первоначально премьера «Свидания Карла» должна была состояться на Disney+ в феврале, но затем ее быстро сняли с графика без объяснений. Релиз короткого метра состоится в кинотеатрах — его будут показывать перед новым мультфильмом «Элементарно», где тоже рассказывается о любви между совершенно разными персонажами. С помощью «Свидания Карла» студия хочет настроить зрителей к просмотру «Элементарно».