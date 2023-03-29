Мэттью МакФэдьен сыграет в «Дэдпуле-3»

Мэттью МакФэдьен из «Наследников» присоединился к актерскому составу фильма «Дэдпул-3». Об этом сообщает Deadline.
Кого он будет играть, пока неизвестно. Актер присоединится к Райану Рейнолдсу, Хью Джекману и Эмме Коррин.
Ожидается, что съемки нового фильма начнутся в мае, а его релиз состоится 8 ноября 2024 года. Ранее Джекман подтвердил, что у него будет двойная роль, а также что Росомаха и Дэдпул будут ненавидеть друг друга.
Режиссерское кресло «Дэдпула-3» займет Шон Леви («Главный герой»), а сценарий напишут Пол Верник и Ретт Риз, которые работали над первыми двумя фильмами серии.