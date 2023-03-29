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Мэттью МакФэдьен сыграет в «Дэдпуле-3»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:14

Мэттью МакФэдьен из «Наследников» присоединился к актерскому составу фильма «Дэдпул-3». Об этом сообщает Deadline.

Кого он будет играть, пока неизвестно. Актер присоединится к Райану Рейнолдсу, Хью Джекману и Эмме Коррин.

Ожидается, что съемки нового фильма начнутся в мае, а его релиз состоится 8 ноября 2024 года. Ранее Джекман подтвердил, что у него будет двойная роль, а также что Росомаха и Дэдпул будут ненавидеть друг друга.

Режиссерское кресло «Дэдпула-3» займет Шон Леви («Главный герой»), а сценарий напишут Пол Верник и Ретт Риз, которые работали над первыми двумя фильмами серии.

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Мэттью МакфэдьенХью ДжекманРайан РейнолдсШон ЛевиПол Верник
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