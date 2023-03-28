Сотрудники ФСБ провели обыск у блогерки Кейт Снэп, публиковавшей фото разрушенных домов Мариуполя

Сотрудники ФСБ провели обыск у блогера и создательницы ювелирных украшений Кейт Снэп. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram*.
Снэп призналась, что адвокат посоветовал ей не описывать публично детали о произошедшем. Тем не менее, девушка поделилась тем, что «пару недель назад» у нее прошел обыск.
«С тех пор планы на ближайшее время изменились, как и финансовые приоритеты», — добавила блогер и призвала в сторис приобретать ее продукцию, признавшись, что теперь ей «нужно еще больше денег, чем обычно».
С чем именно был связан обыск, Снэп не уточнила. Также она не отметила, зачем ей потребуются финансовые средства.
Ранее, в январе 2023 года, Снэп опубликовала в своем блоге фотографии из Мариуполя. На них были засняты в том числе разрушенные в ходе специальной военной операции здания.
В подписи к снимкам Снэп процитировала слова из песни «Русское поле экспериментов» группы «Гражданская оборона»: «География подлости, орфография ненависти, апология невежества, мифология оптимизма».
В телеграм-канале блогер рассказала, что «съездила на день с друзьями друзей из гуманитарной миссии». Она отметила, что «девушек-волонтерш сейчас не берут», если у них нет медицинской квалификации.
Также Снэп делилась в канале, что не намерена давать интервью оппозиционным изданиям о своей поездке в Мариуполь. Одной из своих подписчиц она сообщила, что если она заявит громко о своих взглядах, ее «посадят».
Снэп отрицает связь обыска с поездкой в Мариуполь и публикациями о ней. «Чуствую себя Пэрис Хилтон, когда плодятся такие сплетни. Марик [Мариуполь — Прим. ред.] тут тоже очевидно ни при чем», — написала она в телеграм-канале.
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