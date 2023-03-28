Стриминговый сервис Netflix выпустит сериал «Гнев» («Man on Fire») — новую экранизацию романа А. Дж. Квиннела «До белого каления», который уже ложился в основу фильмов «Гнев» 2004 года и «Смерть телохранителя» 1987 года. Об этом сообщил Deadline.