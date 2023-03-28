Сериал поставят по первым двум книгам серии. Сценаристом и исполнительным продюсером проекта станет Кайл Киллен, работавший над первой частью «Улицы страха» и оригинальной картиной «Гнев» с Дэнзелом Вашингтоном.
В шоу будет восемь эпизодов. Они расскажут о Джоне Криси, бывшем наемнике, который стремится отомстить за смерть своего единственного друга, одновременно заботясь о дочери погибшего.
Разработкой проекта займется компания New Regency Productions, а также Chernin Entertainment. Сериал будут продюсировать Арнон Милчан, Ярив Милчан, Майкл Шефер, Питер Чернин, Дженно Топпинг, Бил МакГолдрик и Хуан Альфонсо.
Также шоу будут курировать исполнительные продюсеры Киллен и Скотт Пеннингтоны, работающие на продакшн-студию Chapter 11.
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