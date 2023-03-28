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Universal Pictures опубликовал трейлер мультфильма «Тролли-3»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:07

На ютуб-канале Universal Pictures опубликовали трейлер анимационной картины «Тролли-3» («Trolls Band Together»). Лента выйдет в ноябре 2023 года и расскажет о королевской свадьбе.

Зрители вновь увидят любимых героев — неуклюжего короля бергенов Хряща и его возлюбленную Бриджет, которые решили пожениться, жизнерадостную принцессу троллей Поппи и ее друга Бранча, мистера Облачко и других.

Спокойствие жизни троллей и бергенов нарушит брат Бранча — участник популярной музыкальной группы BroZone. В ней, как окажется, выступал и сам Бранч, когда был ребенком.

Исчезнувший много лет назад брат заявится прямо на свадьбу Хряща и Бриджет и предложит отыскать остальных артистов бэнда. Поппи быстро загорится идеей воссоединить коллектив и заодно примирить Бранча и всех его братьев.

Анна Кендрик вновь озвучит Поппи, а Джастин Тимберлейк подарит свой голос Бранчу. Помимо них, в озвучке мультфильма примут участие Трой Сиван, Эрик Андре, Дейвид Диггс, Кид Куди, Эми Шумер, Эндрю Рэннелс, Камила Кабелло, Зося Мамет, РуПол Чарльз, Зои Дешанель, Кристофер Минц-Плассе и другие.

Создателями картины выступяют режиссер Уолт Дорн и продюсер Джина Шей, а также Тим Хайц, работавший над второй частью франшизы.

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Джастин ТимберлейкАнна КендрикТрой СиванЭрик АндреЭми ШумерУолт Дорн
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