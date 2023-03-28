МОК выступил против участия россиян и белорусов в командных турнирах

«Исполком МОК не определил четкого времени для решения по Олимпиадам 2024 и 2026 годов. Никто не знает, что будет завтра или через девять месяцев. У меня нет ответа, когда наступит нужное время. Мы должны следить за ситуацией», — сказал он.