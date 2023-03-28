МОК выступил против участия россиян и белорусов в командных турнирах

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил против участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях по командным видам спорта. Об этом сообщил «Интерфакс».
Президент МОК Томас Бах заявил, что участие россиян и белорусов в командных турнирах даже не рассматривается. А вот в индивидуальных дисциплинах МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов.
«Сегодня исполнительный комитет МОК выпускает международным федерациям и организаторам международных спортивных соревнований следующие рекомендации: во-первых, атлеты с российскими или белорусскими паспортами должны выступать только в качестве индивидуальных спортсменов. Во-вторых, команды спортсменов с российскими или белорусскими паспортами не могут рассматриваться», — заявил Бах.
При этом решение об участии спортсменов из России и Беларуси в Олимпиаде-2024 в Париже по-прежнему не принято. Бах пообещал принять это решение «в нужное время».
«Исполком МОК не определил четкого времени для решения по Олимпиадам 2024 и 2026 годов. Никто не знает, что будет завтра или через девять месяцев. У меня нет ответа, когда наступит нужное время. Мы должны следить за ситуацией», — сказал он.