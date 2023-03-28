Посмотрите эксклюзивный трейлер драмы «Земля Алькаррас»

Лента расскажет о девочке Ирис и ее большой семье Соле, которая живет в доме на персиковой плантации, но у ее родителей нет бумаг на него. Их счастливое время подходит к концу, когда старый владелец фермы умирает, а его наследник решает сдать землю под новый бизнес. Для этого ему надо вырубить персиковый сад.