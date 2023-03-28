ФСБ запросила круглосуточный доступ к данным сервисов такси, включая геолокацию

ФСБ намерена получить круглосуточный доступ к информационным системам и базам данных агрегаторов такси. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документам, ФСБ сможет получать необходимую информацию от агрегаторов во внесудебном порядке.
Также служба безопасности предлагает расширить перечень таких данных. В него могут войти электронный мониторинг геолокации и данные о том, чем расплачиваются пассажиры такси, включая пластиковые карты.
В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон о такси. По нему с 1 сентября текущего года агрегаторы обязаны предоставлять ФСБ доступ к базам данных.
Однако с сентября делиться данными обяжут только сервисы такси из реестра организаторов распространения информации (ОРИ). После принятия нового документа информацию будут обязаны предоставлять все, пояснил «Ведомостям» источник в одном из федеральных агрегаторов.