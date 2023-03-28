Context. Diana Vishneva объявил планы на новый сезон

Платформа поддержки и развития современной хореографии Context. Diana Vishneva поделилась с «Афишей Daily» планами на новый сезон.
Темой Context в этом году станут музыка и расширенные звуковые практики. Платформа предлагает исследовать новые модели творческого объединения музыкантов и хореографов без иерархии. Вдохновением подхода послужили пионеры постмодернистской художественной среды Каннингем и Кейдж. К команде кураторов присоединился автор пространственных композиций и звуковых инсталляций Владимир Горлинский.
Сезон Context. Diana Vishneva откроется двумя инициативами для профессионального танцевального сообщества. В марте стартует резиденция «Танец. Музыка и звуковые практики». Ее участникам — молодым авторам хореографии и музыки — предложат создать постановку при поддержке продюсерской команды Context. Подробности тут.
Для опытных хореографов откроется опен-кол на реализацию готового проекта. Победитель сможет реализовать свою художественную идею и представить работу зрителям в Москве и Петербурге. Команда Context выступит как продюсерский центр, реализуя проект от старта до премьеры. Подать заявку можно здесь.
Для зрителей первым событием сезона станет танцевальный проект «Послание». Он пройдет 28 апреля в ДК «Рассвет» и будет приурочен к Международному дню танца. В основе проекта — тексты хореографов со всего мира, которые Context передаст при помощи языка тела. Режиссером выступит Филипп Гуревич.
В июле Context представит в БДТ спектакль «Дуо», в котором участвуют две примы Мариинского театра — Диана Вишнева и Дарья Павленко. Концепция проекта отсылает к театральным вечерам XIX века, которые объединяли оперу и балет. Автором идеи и хореографом выступит Павел Глухов, за музыку отвечает ансамбль русского этно-барокко Novoselie, основанный композитором Рустом Позюмским и певицей Алисой Тен.