Context. Diana Vishneva объявил планы на новый сезон

Для зрителей первым событием сезона станет танцевальный проект «Послание». Он пройдет 28 апреля в ДК «Рассвет» и будет приурочен к Международному дню танца. В основе проекта — тексты хореографов со всего мира, которые Context передаст при помощи языка тела. Режиссером выступит Филипп Гуревич.