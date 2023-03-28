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28 марта — День уважения кошек. Лучший повод посмотреть на их фотографии (с уважением!)

Анна Красюк
Сегодня в 18:23

История подтверждает, что любовь человечества к кошкам длится уже точно больше четырех тысяч лет — это одно из немногих животных, которому поклонялись в Древнем Египте. А некоторых богинь, самая известная из которых Бастет, даже изображали с кошачьей головой. В эпоху Средневековья король Англии Ричард II издал указ, запрещавший употреблять котов в пищу. Некоторые историки считают, что это произошло 28 марта 1384 года — так появился День уважения кошек.

Как можно отпраздновать этот день со своим питомцем?

  • Провести с ней или с ним время: приласкать, полежать рядом, поиграть. Это кажется очевидным, но иногда работа и другие дела заставляют забыть буквально обо всем на свете.
  • Купить новую игрушку или лакомство — здесь даже комментарии не нужны, этим точно можно обрадовать четверолапого.
  • Возможно, вы давно не посещали ветеринара, и этот праздник послужит напоминанием проявить заботу такого рода. Ведь даже если питомец кажется здоровым, его стоит регулярно показывать специалисту.

В твиттере делятся фотографиями своих любимцев

@memesmymemes предложил другим пользователям скинуть в реплаи своих котов и кошек — но, конечно, «делать это с уважением». Комментаторы делятся кадрами питомцев, и судя по мордочкам многих, к ним без уважения лучше даже не подступаться. «Иди принеси мне рыбов, раб!» — представляет речь своего пушистого компаньона @purplenkii.

Подробности по теме
Что может быть лучше кота? Два кота! В твиттере показывают фото своих неразлучных питомцев
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