История подтверждает, что любовь человечества к кошкам длится уже точно больше четырех тысяч лет — это одно из немногих животных, которому поклонялись в Древнем Египте. А некоторых богинь, самая известная из которых Бастет, даже изображали с кошачьей головой. В эпоху Средневековья король Англии Ричард II издал указ, запрещавший употреблять котов в пищу. Некоторые историки считают, что это произошло 28 марта 1384 года — так появился День уважения кошек.