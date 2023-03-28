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Арти Фрушан сыграет в сериале «Сорвиголова: Рожденный заново»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:47

Арти Фрушан («Карнивал Роу») присоединился к актерскому составу сериала «Сорвиголова: Рожденный заново». Об этом сообщает Deadline.

Кого он сыграет, пока неизвестно. Издание пишет, что герой Фрушана будет связан с Уилсоном Фиском (Винсент Д’Онофрио).

Действие «Сорвиголовы: Рожденный заново» будет развиваться после событий сериала от Netflix. В качестве сценаристов и исполнительных продюсеров выступили Мэтт Корман и Крис Орд.

Главную роль исполнит Мэтт Мердок — адвокат днем и борец с преступностью ночью. Среди ранее объявленых участников сериала — Маргарита Левиева, Сандрин Холт, Майкл Гандольфини и Никки М. Джеймс. Джон Бернтал, сыгравший роль Карателя, также возвращается к своей роли.

Съемки «Сорвиголовы» начались несколько недель назад в Нью-Йорке. Шоу будет состоять из 18 эпизодов, которые начнут выпускать на Disney+ в 2024 году.

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Маргарита ЛевиеваДжон Бернтал
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