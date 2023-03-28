Арти Фрушан сыграет в сериале «Сорвиголова: Рожденный заново»

Арти Фрушан («Карнивал Роу») присоединился к актерскому составу сериала «Сорвиголова: Рожденный заново». Об этом сообщает Deadline.
Кого он сыграет, пока неизвестно. Издание пишет, что герой Фрушана будет связан с Уилсоном Фиском (Винсент Д’Онофрио).
Действие «Сорвиголовы: Рожденный заново» будет развиваться после событий сериала от Netflix. В качестве сценаристов и исполнительных продюсеров выступили Мэтт Корман и Крис Орд.
Главную роль исполнит Мэтт Мердок — адвокат днем и борец с преступностью ночью. Среди ранее объявленых участников сериала — Маргарита Левиева, Сандрин Холт, Майкл Гандольфини и Никки М. Джеймс. Джон Бернтал, сыгравший роль Карателя, также возвращается к своей роли.
Съемки «Сорвиголовы» начались несколько недель назад в Нью-Йорке. Шоу будет состоять из 18 эпизодов, которые начнут выпускать на Disney+ в 2024 году.