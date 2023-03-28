В Тюмени умер самый старый сиамский кот в России. Ему было 26 лет

В Тюмени умер кот Дашун, внесенный в Книгу рекордов России как самый старый сиамский кот. Об этом пишет 72.ru со ссылкой на его хозяйку Эльвиру Чаниеву. Дашуну было 26 лет, что по человеческим меркам больше 120.
По словам владелицы, в последнее время кот сильно болел — были проблемы с лапами и глазами.
Чаниева собирается похоронить питомца по мусульманской традиции — завернув в белый саван. Женщина пояснила, что ее семья — мусульмане, а кошки в исламе считаются святыми животными. С просьбой выделить специальный участок для захоронения Дашуна она обратилась в аппарат губернатора и Духовное управление мусульман.
Кот появился в семье Чаниевых в 1997 году — Эльвира подобрала его на улице совсем маленьким, чтобы спасти от мороза. Женщина думала, что это кошка, поэтому назвала питомца Дашей. Когда выяснился настоящий пол животного, имя решили сильно не менять, оставив вариант Дашун. Сейчас в доме Эльвиры живет трое сыновей Дашуна — Федька, Петька и Снежок.
Дашуну исполнилось 26 лет в январе 2023 года. В день рождения его внесли в Книгу рекордов России как самого старого в стране сиамского кота.
Рекордсменом по долголетию среди всех когда‑либо живших кошек считается кошка Кримм Пафф из штата Техас. Она прожила с 3 августа 1967-го по 6 августа 2005 года — то есть 38 лет и три дня, что по человеческим меркам более 160 лет. Достижение кошки зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.