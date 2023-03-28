В Тюмени умер самый старый сиамский кот в России. Ему было 26 лет

Рекордсменом по долголетию среди всех когда‑либо живших кошек считается кошка Кримм Пафф из штата Техас. Она прожила с 3 августа 1967-го по 6 августа 2005 года — то есть 38 лет и три дня, что по человеческим меркам более 160 лет. Достижение кошки зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.